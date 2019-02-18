السعودية اليوم / الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية تقدم خدماتها لأهالي محافظة بني حسن



الباحة 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واس

تقدم وحدة الأحوال المدنية المتنقلة، خدماتها للرجال والنساء في محافظة بني حسن، في إطار تنفيذ الخطة الخاصة بمبادرة "موجودين"، المخصصة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكتب للأحوال المدنية.

وتقدم الوحدة المتنقلة التي تبدأ الأسبوع القادم, خدمات السجل المدني للرجال، من تجديد الهوية الوطنية وإصدار بدل تالف، فضلًا عن إصدار سجل الأسرة وإصدار بدل فاقد، إضافة لتسجيل الواقعات المدنية "الزواج - الطلاق - الوفاة" وطباعة شريحة البيانات "البرنت".

يذكر أن الخدمات المتنقلة للأحوال المدنية تقدم خدمتين للمستفيدين، وهي الوحدات المتنقلة والحقيبة المتنقلة، بهدف تفعيل الدور الاجتماعي للقطاع وتقديم الخدمات الإنسانية من خلاله.

// انتهى //

10:08ت م

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الباحة 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واستقدم وحدة الأحوال المدنية المتنقلة، خدماتها للرجال والنساء في محافظة بني حسن، في إطار تنفيذ الخطة الخاصة بمبادرة "موجودين"، المخصصة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكتب للأحوال المدنية.وتقدم الوحدة المتنقلة التي تبدأ الأسبوع القادم, خدمات السجل المدني للرجال، من تجديد الهوية الوطنية وإصدار بدل تالف، فضلًا عن إصدار سجل الأسرة وإصدار بدل فاقد، إضافة لتسجيل الواقعات المدنية "الزواج - الطلاق - الوفاة" وطباعة شريحة البيانات "البرنت".يذكر أن الخدمات المتنقلة للأحوال المدنية تقدم خدمتين للمستفيدين، وهي الوحدات المتنقلة والحقيبة المتنقلة، بهدف تفعيل الدور الاجتماعي للقطاع وتقديم الخدمات الإنسانية من خلاله.// انتهى //10:08ت م0020

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