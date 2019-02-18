السعودية اليوم / سمو وزير الثقافة يلتقي وزير المعلومات الباكستاني



إسلام أباد 13 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 18 فبراير 2019م واس

التقى صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة اليوم، معالي وزير المعلومات الباكستاني السيد فؤاد جادلي، وذلك على هامش الزيارة الرسمية لسمو ولي العهد لجمهورية باكستان الإسلامية.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات بين المملكة وباكستان خاصة المتعلقة بالشأن الثقافي، وبحث آفاق التعاون المشترك، والفرص الواعدة بتطويرها وفق عدد من المبادرات الثنائية.

// انتهى //

10:04ت م

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إسلام أباد 13 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 18 فبراير 2019م واسالتقى صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة اليوم، معالي وزير المعلومات الباكستاني السيد فؤاد جادلي، وذلك على هامش الزيارة الرسمية لسمو ولي العهد لجمهورية باكستان الإسلامية.وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات بين المملكة وباكستان خاصة المتعلقة بالشأن الثقافي، وبحث آفاق التعاون المشترك، والفرص الواعدة بتطويرها وفق عدد من المبادرات الثنائية.// انتهى //10:04ت م0017

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