شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح للإقلاع عن التدخين نهائياً والان نبدء بالتفاصيل
١- اختيار موعد في غضون الأسبوعين المقبلين، بحيث يكون لديك ما يكفي من الوقت للتحضير دون أن تفقد الدافع الخاص بك للبدء فى خطة الإقلاع عن التدخين، فإذا كنت تدخن أكثر في العمل، فيمكنك البدء فى عطلة نهاية الأسبوع، والتحضير قبلها لخطة الإقلاع.
٢- أخبر العائلة والأصدقاء وزملاء العمل أنك تخطط للإقلاع عن التدخين.
٣- اطلب الدعم من المحيطين من خلال التشجيع على التوقف عن هذه العادة، والبحث عن صديق يساعدك على الإقلاع عن التدخين.
٤- توقع وخطط لطرق تواجه بها التحديات التي ستصتدم بها أثناء الإقلاع عن التدخين.
٥- إزالة السجائر ومنتجات التبغ الأخرى من منزلك، والسيارة، ومكان العمل.
٦- التخلص من كل السجائر والولاعات، وكل ما يخص التدخين، مع غسل ملابسك التى يتواجد فيها رائحة الدخان، وتنظيف الستائر والسجاد.
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