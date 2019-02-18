شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يستقبل مدير «التخصصات الصحية» والان نبدء بالتفاصيل

استقبل الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء ظهر أمس بمكتب سموه بديوان المحافظة مدير الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بفرع محافظة الأحساء طلال الخالدي ومنسوبي الهيئة عبدالرحمن المقيصيب، وعبدالله العجيل للسلام عليه، وذلك بمناسبة مرور «25» عاما على تأسيس الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. وخلال الزيارة، قدم الخالدي كتاب «نبض الخارطة الصحية» كهدية لسموه بهذه المناسبة. بعد ذلك تم عرض الخدمات الإلكترونية على سموه ومنها البرامج العلمية، التي تقدمها الهيئة للمواطنين والمقيمين من الممارسين في القطاع الصحي ومن أهمها خدمة «ممارس بلس، وشهادة الاختصاص السعودي»، التي تعد من أرفع الشهادات العلمية على مستوى العالم. بعد ذلك قدم سمو المحافظ شكره وتقديره للخالدي وللإدارة على جهودهم الكبيرة في الاهتمام بالمواطنين والمقيمين وتقديم الخدمات للجميع، حيث أكد سموه خلال اللقاء دعمه وتشجيعه لكل المبادرات والبرامج، التي تهدف لتنمية الوطن وتطوير المحافظة بكل ما تحتاجه.



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