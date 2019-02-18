شكرا لقرائتكم بالتزامن مع زيارة الأمير محمد بن سلمان لباكستان.. ارتفاع أسعار النفط في آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

شهدت أسعار النفط في آسيا اليوم الاثنين ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار، بالتزامن مع زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التاريخية إلى باكستان.

وارتفع سعر برميل النفط الخفيف المرجع الأمريكي للخام تسليم مارس 29 سنتاً ليبلغ سعره 55.88 دولار في المبادلات الإلكترونية في آسيا.

أما برميل برنت نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي تسليم إبريل فارتفع سنتاً واحداً إلى 66.26 دولار.

وارتفعت أسعار الخام أمس الأول الجمعة بالمقارنة مع أسعارها في نوفمبر مع استمرار تراجع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك، وأزمة فنزويلا، وانقطاعات عرضية في الإمدادات.

وأغلق سعر برميل برنت المرجعي الدولي للخام في لندن على ارتفاع بـ 2.6 % عن سعره قبل يوم واحد، و6.7 % على مدى أسبوع.

أما برميل النفط الخفيف المرجعي الأمريكي، فأغلق سعره اليومي على ارتفاع بـ 2.2 %، والأسبوعي 5.4 %.



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