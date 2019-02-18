شكرا لقرائتكم المرور يوضح حقيقة تحرير مخالفة شرب شاي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعلت الإدارة العامة للمرور، مع مقطع فيديو متداول، لشخص زعم أنه وصلته رسالة نصية بتحرير مخالفة مرورية لشرب الشاي أثناء القيادة.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور اللواء عبدالله البسامي: ”إن المقطع مفبرك وغير صحيح”.

وكان صاحب المقطع قد زعم تلقيه رسالة على جواله بتغريمه مبلغ 900 ريال مخالفة ”شرب شاي”، وهو ما ثبت عدم صحته .



مختارات توجيه عاجل من وزير التعليم بشأن قضية معلم جدة معتوق الشريف



طائرة الأمير محمد بن سلمان تدخل أجواء باكستان والمقاتلات الباكستانية تستقبلها مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.