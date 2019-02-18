حاكم البنجاب: ستسهم في دعم الاقتصاد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رحب حاكم إقليم البنجاب الباكستاني شودري محمد سرور، بزيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان إلى باكستان، مؤكدا أنها ستسهم في تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين، وأن الاستثمارات السعودية ستساعد باكستان في التغلب على الأزمة الاقتصادية.

وقال إن الزيارة ستساهم في دعم الاقتصاد الباكستاني لما تحمله من اتفاقيات ومذكرات تفاهم واستثمارات ضخمة ستكون الأكبر في تاريخ باكستان، والتي تشمل بناء مصفاة للنفط ومجمع للبتروكيماويات في ميناء جوادر والاستثمار في قطاع التعدين والطاقة المتجددة.

وبين أن اختيار رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، المملكة لأول زيارة رسمية له يدل على اهتمام باكستان بعلاقاتها مع السعودية وعلى المكانة التي تحظى بها المملكة لدى الشعب الباكستاني، الذي يكن الحب والاحترام للمملكة.