الكثيري: اهتمام باكستاني كبير بالزيارة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وصف الملحق العسكري في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان العميد الطيار الركن عبدالإله الكثيري، زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بالمهمة، نظرا للعلاقات العريقة التي تربط البلدين الشقيقين، لا سيما في المجالات الدفاعية والعسكرية.

وأوضح أنه لمس من كبار المسؤولين العسكريين في جمهورية باكستان والشعب الباكستاني عامة حرصا واهتماما كبيرين بالزيارة.

وأشار إلى إشادة القيادة السياسية والعسكرية الباكستانية بدور قوات التحالف الإسلامي العسكري في مكافحة الإرهاب ودعم الأمن الإقليمي، وتجديد موقفها الداعم لقرارات المملكة فيما يخص الأمن الإقليمي.