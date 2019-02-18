الان تتابع وظائف في الجمعية السعودية للإعاقة السمعية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أعلنت الجمعية السعودية للإعاقة السمعية عن توفر وظائف شاغرة للسعوديين في جميع فروعها بالرياض وجدة والدمام. وبحسب التفاصيل فإن الوظائف المتاحة بالمسميات التالية: أخصائي سمعيات وتخطيط سمعي للرجال والنساء . مترجم لغة إشارة للرجال والنساء . مساعد إداري للرجال . محاسب للرجال . وطالبت الجميعة جميع الراغبين بالتقديم على أحد الوظائف المذكورة أعلاه التسجيل أو إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني [email protected] .

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