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الضمان الإجتماعي يؤكد علي صرف مساعدة المقطوعة للمستفيد الملتحق في سوق العمل وذلك وفقاً للائحة...

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نتابع معكم زوارنا الكرام عبر موقع نجوم مصرية ، اخر اخبار الضمان الإجتماعي ، في دولة المملكة العربية ، حيث أعلنت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة عن القيام بالعديد من التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية والمتعلقة بنظام الضمان الإجتماعي في المملكة ، وذلك ضمن السعي الدؤوب إلي الوصول إلى كل ما هو أفضل للمستفيدين ، وتعمل وزارة الضمان بشكل مستمر على تقديم كل ما هو أفضل للمواطن السعودي ، من أجل مساعدته في مواجهة الحياة وتلبية إحتياجاته ، ومواجهة غلاء المعيشة ، وذلك بعد فرض ضريبة القيمة المضافة ،من اجل تحقيق التوازن المالي والإقتصادي ، و من اجل تحقيق رؤية المملكة 2030 .

التعديلات الجديدة في الضمان الإجتماعي

تحدث وكيل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية المهندس إبراهيم المبارك ، بإن الوزارة تعمل بشكل مستمر من أجل تأهيل المستفيدين القادرين علي العمل ، حتي يستقلو مادياً ، وذلك من خلال القيام بعمل العديد من البرامج التأهيلية والتدريبة ، لتأهيلهم من أجل الإتخراط في سوق العمل ،وقد أكدت الوزارة علي أنها تستهدف في سعيها ذلك الفئة العمرية ما بين 18 و 59 عاماً .

تعرف علي مزايا اللائحة الجديدة للضمان الإجتماعي

نشرت الوزارة من خلال موقع التواصل الإجتماعي تويتر أهم المزايا التي توفرها اللائحة للمستفيدين من الضمان الإجتماعي ، ومن أبرز تلك المزايا ما يلي :-

  1. يحق للمستفيد الأساسي التمكين في السوق وأن يتم صرف معاش الضمان له بشكل كامل في حال كان راتبه 3 آلف ريال ، وفي حال زاد الراتب ، فأنه يخضع لضوائط اللائحة حول الحد المانع .
  2. تجيز اللائحة الجديدة الصرف للمرافق الممكن لنفس المدة .
  3. تجيز صرف مساعدة المقطوعة للمستفيد الملتحق بسوق العمل سواء كان مرافق أو أساسي .
  4. يحق للمستفيد المُمكن الحصول علي سجل تجاري أو رخصة تجارية ، مع إستمرارية صرف معاش الضمان الإجتماعي له لمدة ستة أشهر من بداية العمل في النشاط التجاري .

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