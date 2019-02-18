مصطلحات تقنية تحتاج إلى معرفتها

: التكنولوجيا اليوم.. أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياتنا، وغدت غالبية الأعمال الناجحة اليوم مبنية على التكنولوجيا، بل إن أضخم الشركات العالمية اليوم هي شركات تقنية. وأثناء استخدامنا للتكنولوجيا في أعمالنا اليومية نسمع الكثير من المصطلحات الجديدة، ونستعملها نحن بدورنا بكثرة دون أن نكون ملمين تماماً بما تعنيه، ونورد فبما يلي تباعاً شرحاً مقتضباً للمعنى الحقيقي لبعض المصطلحات الهامة: الأمن السيبراني: مصطلح الأمن السيبراني أتى من لفظ السيبر (Cyber) اللاتينية ومعناها «الفضاء المعلوماتي»، ويعني مصطلح الأمن السيبراني «أمن الفضاء المعلوماتي» فهو مجموعة من الوسائل التقنية والتنظيمية والإدارية التي يتم اعتمادها لمنع الاستخدام الغير مصرح به وسوء الاستغلال واستعادة المعلومات الإلكترونية ونظم الاتصالات والمعلومات التي تحتويها وذلك بهدف ضمان توافر واستمرارية عمل نظم المعلومات وتعزيز حماية وسرية وخصوصية البيانات الخاصة واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المواطنين والمستهلكين من المخاطر في الفضاء السيبراني. ويعتبر الأمن السيبراني مفهومًا أوسع من أمن المعلومات حيث يتضمن تأمين البيانات والمعلومات التي تتداول عبر الشبكات الداخلية أو الخارجية والتي يتم تخزينها في خوادم داخل أو خارج المنظمات من الاختراقات. ولأهمية ذلك فقد تم تـدشين برنامج (STC حلول) للأمن السيبراني التدريبي للمبتدئين وأيضا بإمكانك التعرف على خدماتنا في الأمن السيبراني الحوسبة السحابيه: هي تكنولوجيا تعتمد على نقل المعالجة ومساحة التخزين الخاصة بالكمبيوتر إلى ما يصطلح عليه السحابة، وهى جهاز خادم يتم الوصول إليه عن طريق الإنترنت بواسطة مزود الخدمة، وبهذا تتحول برامج تكنولوجيا المعلومات من منتجات إلى خدمات.بهدف استغلال قدرات وإمكانيات مزود الخدمة الفائقة. حيث يشارك إمكاناته الضخمة وخوادمه القوية مع العميل ليتيح له خدمات متنوعة توفر عليه شراء وتجهيز وصيانة الأجهزة الباهظة داخل شركته للقيام بمثل هذه المهام والوظائف. وتوفر الحوسبة السحابية دخولاً آمناً على البيانات و المعلومات المخزنة عليها وهي وسيلة رائعة للحفاظ على البيانات والمعلومات خشية الفقدان. وايضا القدرة على استخدام تطبيقات وبرمجيات عالية المستوى والكفاءة بغض النظر عن كفاءه الأجهزة التى تستخدمها فى ذلك لأنها تعتمد على قوة خوادم الشبكة وليس على الموارد الشخصية. تعرف على خدماتنا في الحوسبة السحابية إنترنت الأشياء (IoT) هو مفهوم متطور لشبكة الإنترنت بحيث تمتلك كل الأشياء في حياتنا قابلية الاتصال بالإنترنت أو ببعضها البعض عبر أجهزة ذكية تتخاطب فيما بينها لإرسال واستقبال البيانات لأداء وظائف محددة من خلال الشبكة دون تدخل العامل البشري. فيستطيع الشخص مثلاً تشغيل محرّك سيارته والتحكم فيها من جهاز الكمبيوتر. كما يستطيع المرء التحكم في مهام الغسيل بجهاز الغسالة خاصته، كما يستطيع التعرّف على محتويات الثلاجة عن بُعد من خلال استخدام الاتصال عبر الإنترنت. تعرف أكثر على هذه التقنية من خلال خدمة سمارت هوم التي نقدمها كما يمكنك الاطلاع أكثر على خدماتنا في إنترنت الأشياء الذكاء الاصطناعي هو قدرة الآلة على محاكاة العقل البشري وطريقة عمله، مثل قدرته على التفكير،والاكتشاف والاستفادة من التجارب السابقة بشكل أضحى الركيزة الأساسية للابتكار. فقد أصبح الذكاء الاصطناعي مزودًا بأشكال عدةٍ من التعلم الآلي التي تتعرف على أنماط البيانات بما يُمكّن من تطوير التفاعل مع المهام ذات التعقيد الشديد فضلًا عن المهام المعتادة. يستخدم الذكاء الاصطناعي في العديد من المجـالات العسـكرية والصـناعية والاقتصـادية والتقنيـة والطبية والتعليمية والخدمية مثال السيارات ذاتية القيادة والطائرات بدون طيار والإنسان الآلي ( الروبوت ) والأجهزة الذكية القادرة علـى القيـام بالعمليـات الذهنيـة كفحـص التصـاميم الصـناعية ، ومراقبـة العمليات واتخاذ القرار. بإمكانك التعرف على استثماراتنا في هذا المجال البيانات الضخمة (Big Data) هي عبارة عن الكم الهائل من البيانات التي يولدها الناس يومياً عبر مكالمات صوتية ورسائل نصية ومشاركات وصور وفيديو من خلال شبكات الاتصالات ومواقع الإنترنت لتصبح بحجم ضخم يفوق قدرة معالجتها باستخدام أدوات قواعد البيانات التقليدية. إذ يتيح تحليل ومعالجة هذه البيانات الضخمة تصنيفها وفقاً لحجمها وتنوعها وسرعتها والاستفادة من نتائج التحليلات. مثال تمتلك WhatsApp أكثر من مليار مستخدم، و يتم تداول أكثر من 42 مليار رسالة و حوالي 1.6 مليار صورة بشكل يومي. للبيانات الضخمة اهمية عالية فهي تقدم ميزة تنافسية عالية للشركات إذا استطاعت الاستفادة منها ومعالجتها لأنها تقدم فهما أعمق لعملائها ومتطلباتهم ويساعد ذلك على اتخاذ القرارات المناسبة و الملائمة داخل الشركة بطريقة أكثر فعالية و ذلك بناء على المعلومات المستخرجة من قواعد بيانات العملاء وبالتالي زيادة الكفاءة والربح وتقليل الخسائر. بإمكانك التعرف على استثماراتنا في هذا المجال الهاكاثون هو حدث يجتمع فيه مبرمجو الكمبيوتر وغيرهم لتطوير البرمجيات، والمشاركة بشكل مكثف في تطوير مشاريع برمجية، بعضها لأغراض تعليمية أو اجتماعية أو خاصة بالتصميمات والمشاريع. وتستمر فعاليات حدث “الهاكاثون” من يوم إلى أسبوع كامل، ويهدف دائما لإنشاء برمجيّة قابلة للاستخدام، ولا يوجد قيود على نوع البرمجية التي يتم إنشاؤها واصبح اليوم هذا المصطلح عام في أكثر من تخصص مثل هاكثون “رواد التسويق” وغيرها. ومن الأمثلة هاكثون الحج حيث نجحت المملكة في تحقيق أكبر رقم قياسي بتنظم “هاكاثون الحج” الذي نظمه الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز, وشهد مشاركة 2950 مطورا وكان يهدف إلى توظيف التكنولوجيا لجعل الحج اكثر سهولة للحجاج, حيث كان لنا دور كبير في هذا الحدث وأيضا نظمنا هاكثون “سايبر سيبر” في خدمات أمن المعلومات المبتكرة في خدمات أمن المعلومات المبتكرة الدرونز هي عبارة عن طائرات موجهة ومبرمجة مسبقاً للطيران بدون طيار، وتختلف أحجامها تبعاً لاستخدامها، حيث يمكن الاستفادة منها في مجالات مختلفة من بينها الصناعي والزراعي والتصوير والمسح الجوي، إضافة إلى المجال العسكري. وقد أصبح للدرونز تطبيقات متشعبة حسب استخدامها بدءاً بالتصوير السينمائي، توصيل البضائع، إتاحة الخدمات وأخيراً وليس آخراً المراقبة ورصد الأهداف العسكرية. وتنقسم «الدرونز» إلى نوعين من الطائرات، يكون التحكم في إحداهما عن بعد، والأخرى تستخدم «الذكاء الاصطناعي»، فيما يتم استخدام «الدرونز» كطائرات للمراقبة واكتشاف الأهداف الجوية، وقيادة وتوجيه المقاتلات الاعتراضية، العملات الرقمية ومن أشهرها البتكوين (Bitcoin) هي عملة رقمية افتراضية ونظام دفع عالمي يمكن مقارنتها بالعملات الأخرى مثل الدولار أو اليورو، لكن مع عدة فوارق أساسية، من أبرزها أن هذه العملة هي عملة إلكترونية بشكل كامل يتم تداولها والتعامل بها عبر الإنترنت فقط من دون وجود ملموس لها. وهي أول عملة رقمية لامركزية حيث تختلف عن العملات التقليدية بعدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها. الدفع بواسطة بتكوين أسهل من الشراء بواسطة بطاقات الائتمان أو المدينة، ويمكن قبوله دون الحاجة لوجود حساب بنكي للتاجر. مدفوعات بتكوين تتم من خلال برنامج لمحفظة بتكوين ، إما من خلال الحاسوب الشخصي أو الهاتف الذكي، عن طريق إدخال عنوان المستلم والمبلغ المدفوع وإرساله. البلوك تشين(blockchain) هي عبارة عن تقنية مطورة صممت وفق نظام لا مركزي يسمح بوجود بيانات مشتركة موحدة بين عدة جهات تم بناؤها بطريقة، بحيث إنه لو تم اختراق إحدى المجموعات، لا يمكن اختراق المجموعات الأخرى في نفس الوقت، حيث تعمل التقنية على معالجة العمليات وتدوينها بما يتيح لكل الأطراف تتبع المعلومات عبر شبكة آمنة لا تستدعي التحقق من طرف ثالث. بدأت بنوك وشركات كبرى عديدة بالعمل على تقنية التعاملات المالية التي تستند على تقنية بلوك تشين المعتمدة في عملة بتكوين..، وهي قاعدة بيانات موزعة لتبسيط التعاملات المالية. بإمكانك التعرف على استثماراتنا في هذا المجال الهندسة الاجتماعية هي عبارة عن مجموعة من التقنيات المستخدمة لجعل الناس يقومون بعمل ما أو يفصحون عن معلومات سرية. تـُستخدم الهندسة الاجتماعية أحياناً ضمن احتيال الإنترنت لتحقيق الغرض المنشود من الضحية، حيث إن الهدف الأساسي للهندسة الاجتماعية هو طرح أسئلة بسيطة أو تافهة لا تثير الشكوك. حيث يعتمد على استهداف الناحية النفسية للإنسان..، حيث يستخدم المخترقون بعض المحفزات الأساسية للسلوك البشري مثل زرع الخوف والفضول والإلهاء والحماسة وغيرها.



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