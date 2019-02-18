«جوجل» تضيف مميزات الواقع المعزز للمزيد من هواتف «أندرويد»

: من المعروف أن شركة جوجل تعمل بشكل مستمر على إضافة دعم تقنية ARCore للمزيد من الأجهزة والهواتف الذكية. وكانت الشركة قد أطلقت في فبراير 2018 الإصدار الأول V1.0 من منصة الواقع المعزز ARCore خلال فعاليات مؤتمر MWC 2018. وتختلف منصة ARCore للواقع المعزز AR بشكل كبير عن خدمة “تانجو” التي طرحتها جوجل سابقاً؛ إذ لا تحتاج لأجهزة مخصصة لكي تعمل، بل يمكن استخدمها من خلال تطبيقات عل مئات الملايين من هواتف الأندرويد. ووفقاً لما نشره موقع fonearena الهندي، فبحلول سبتمبر الماضي كان هناك الدعم للكثير من الأجهزة والهواتف الجديدة، بما في ذلك هواتف من سامسونج وهواوي وسوني وأسوس ونوكيا والمزيد..، إلا أن جوجل أضافت اليوم قائمة جديدة من الأجهزة ستدعم تطبيق الواقع المعزز ARCore. وكانت جوجل قد طرحت هذه الميزة على عددٍ من الهواتف الذكية التابعة لشركة LG، إلا أنها أزالت هذا الدعم، وربما ذلك يعود لقلة مقتني هذه الهواتف.



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