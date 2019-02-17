محمد بن مسعود - الدمام - بعد إطلاق النيران باتجاه جموع المواطنين شرق جباليا أصيب مساء اليوم عدد من المواطنين الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة. وتفصيلاً، أوضحت مصادر محلية وطبية في غزة أن جنود الاحتلال أطلقوا نيرانهم صوب جموع المواطنين الفلسطينيين شرق جباليا شمال القطاع، مما أدى إلى إصابة تسعة شبان بجروح مختلفة، نقلوا على إثرها إلى المستشفى الإندونيسي. إصابة 9 شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال شمال غزة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-17 أصيب مساء اليوم عدد من المواطنين الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة. وتفصيلاً، أوضحت مصادر محلية وطبية في غزة أن جنود الاحتلال أطلقوا نيرانهم صوب جموع المواطنين الفلسطينيين شرق جباليا شمال القطاع، مما أدى إلى إصابة تسعة شبان بجروح مختلفة، نقلوا على إثرها إلى المستشفى الإندونيسي. 17 فبراير 2019 - 12 جمادى الآخر 1440 11:21 PM بعد إطلاق النيران باتجاه جموع المواطنين شرق جباليا بعد إطلاق النيران باتجاه جموع المواطنين شرق جباليا أصيب مساء اليوم عدد من المواطنين الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة. وتفصيلاً، أوضحت مصادر محلية وطبية في غزة أن جنود الاحتلال أطلقوا نيرانهم صوب جموع المواطنين الفلسطينيين شرق جباليا شمال القطاع، مما أدى إلى إصابة تسعة شبان بجروح مختلفة، نقلوا على إثرها إلى المستشفى الإندونيسي. ، إصابة 9 شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال شمال غزة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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