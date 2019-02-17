، "نوافذ "يشارك بمبادرة الكشافة السعودية للحفاظ على المنتزهات البرية ،

محمد بن مسعود - الدمام - ‏ عقد تحت شعار "دع المكان أفضل مما كان" بمنتزه الخفس بالرياض

شارك فريق نوافذ التطوعي بدعوة من الكشافة العربية السعودية في مبادرة ( نور نوف للمعرفة ) والتي تعقد ‏بمنتزه الخفس شمال مدينة الرياض.

وتستهدف الحملة الحفاظ على المنتزهات البرية وتوعية المتنزهين تحت شعار "دع المكان أفضل مما كان" وكان في استقبال أعضاء الفريق علي العلي "المشرف على المبادرة" الذي قدم شرحاً عن أهداف المبادرة حيث أكد أن من أهم وأبرز الأهداف المحافظة على البيئة من التلوث ورمي المخلفات والحفاظ على المساحات الخضراء.

وشارك أعضاء فريق نوافذ بتوزيع المنشورات التوعوية على المتنزهين بمشاركة القادة الكشفيين الذين أعجبوا بمثل هذه المبادرات والأفكار التي تقدمها جمعية الكشافة للحفاظ على المنتزهات.

وقد قدم قائد فريق نوافذ التطوعي المدرب عبيد البرغش شكره للقائمين على جمعية الكشافة لدعوتهم الكريمة وحسن الاستقبال والحفاوة والتنظيم.

فيما عبّر عبدالله السامود "المدير التنفيذي لفريق نوافذ" عن إعجابه بجمال فكرة المخيم الكشفي الذي يضيف لجمعية الكشافة إنجازاً كبيراً لدعم مسيرتهم الاجتماعية والوطنية في حماية البيئة ومقدرات وثروات الوطن.