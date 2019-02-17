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محمد بن مسعود - الدمام - أكد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال كلمة له في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، أن المملكة قادرة على استقطاب 50 مليون سائح كهدف في رؤية المملكة 2030.
وقال سموه: "لدى السعودية كل المقومات الاقتصادية والتاريخية للتحول إلى وجهة عالمية". وأوضح أن العمل مستمر لبناء مستقبل عظيم للسعودية و باكستان.
وكانت قد وقَّعت السعودية وباكستان، اليوم الأحد، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ثماني اتفاقيات بين البلدين، بلغت قيمتها 20 مليار دولار.
ولي العهد من إسلام أباد: المملكة قادرة على استقطاب 50 مليون سائحمحمد المواسي الخليج 365 2019-02-17
أكد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال كلمة له في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، أن المملكة قادرة على استقطاب 50 مليون سائح كهدف في رؤية المملكة 2030.
وقال سموه: "لدى السعودية كل المقومات الاقتصادية والتاريخية للتحول إلى وجهة عالمية". وأوضح أن العمل مستمر لبناء مستقبل عظيم للسعودية و باكستان.
وكانت قد وقَّعت السعودية وباكستان، اليوم الأحد، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ثماني اتفاقيات بين البلدين، بلغت قيمتها 20 مليار دولار.
17 فبراير 2019 - 12 جمادى الآخر 1440
11:10 PM
أكد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال كلمة له في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، أن المملكة قادرة على استقطاب 50 مليون سائح كهدف في رؤية المملكة 2030.
وقال سموه: "لدى السعودية كل المقومات الاقتصادية والتاريخية للتحول إلى وجهة عالمية". وأوضح أن العمل مستمر لبناء مستقبل عظيم للسعودية و باكستان.
وكانت قد وقَّعت السعودية وباكستان، اليوم الأحد، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ثماني اتفاقيات بين البلدين، بلغت قيمتها 20 مليار دولار.
، ولي العهد من إسلام أباد: المملكة قادرة على استقطاب 50 مليون سائح ،
المصدر : الخليج 365
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