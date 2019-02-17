، البرنامج الوطني لمكافحة التستر يطلق أطول "هاشتاق" للتوعية بأضرار التستر ،

محمد بن مسعود - الدمام - أطلق البرنامج الوطني لمكافحة التستر الذي تشترك فيه 10 جهات حكومية الهاشتاق التوعوي الأطول للتوعية والتحذير من الآثار السلبية للتستر التجاري على اقتصاد السعودية، وشهد تفاعل الجهات كافة المعنية بمكافحة التستر، التي باتت تعمل ضمن منظومة واحدة للقضاء على ممارسات التستر في السوق السعودية؛ إذ يُعد أحد أهم أسباب انتشار الغش والتقليد والبطالة وتهريب الأموال للخارج.

وجاءت فكرة الهاشتاق الذي تفاعلت معه الجهات الحكومية ذات العلاقة عبر حساباتها في تويتر من أن التستر جريمة خفية، وأراد البرنامج التوعية بأضراره ومخاطره من خلال الهاشتاق الطويل، وغير المتستر، محذرًا من بيئة التستر التي تعتبر بيئة خصبة للغش التجاري، ومن أسباب تدني مستوى السلع، كما يعطل توافر الفرص الوظيفية والاستثمارية للشباب، فضلاً عن كونه مدمِّرًا لاقتصاد السعودية بسبب الأموال الطائلة التي تختفي دون الاستفادة منها.

وشاركت وزارة التجارة والاستثمار بتغريدة في الهاشتاق، جاء فيها "لتحقيق منافسة تجارية عادلة، وإيقاف الغش التجاري وتدني جودة السلع".

كما علقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: "في سبيل توفير فرص العمل المناسبة للسعوديين".. وشاركت المؤسسة العامة للتعليم والتدريب التقني والمهني بتغريدة: "تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وفقًا لأعلى المعايير من أولوياتنا لدفع عجلة التنمية، ويأتي تحقيقًا لـ#رؤية_السعودية_2030".

وتبعتها باقي الجهات الأخرى بتغريدات مماثلة، تحذر من مخاطر التستر، وترفع من مستوى الوعي بآثاره وأضراره السلبية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى تفاعُل العديد من الكتّاب والمختصين في الشأن الاقتصادي على مواقع التواصل الاجتماعي.

الجدير بالذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر الذي صدرت موافقة المقام السامي على توصياته يهدف إلى إيجاد حلول جذرية للتستر التجاري من خلال توحيد الجهود، وتطوير الأنظمة والتشريعات، وتعزيز التوعية.

وتشترك في البرنامج 10 جهات حكومية، هي: وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الداخلية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، الهيئة العامة للاستثمار، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الهيئة العامة للزكاة والدخل، مؤسسة النقد العربي السعودي، بنك التنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

ومن المقرر أن يكون البرنامج ذراعًا ممكِّنة للمواطنين للتملك وممارسة الأعمال في مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية، ويعمل على تهيئة الظروف المناسبة مع تقديم الدعم والمساندة، وإتاحة برامج التمويل المختلفة، كما يلزم المنشآت بتطبيق الحلول التقنية؛ وهو ما يسهم في تنظيم التعاملات المالية، ويحد من خروج الأموال بطرق تضر بالاقتصاد الوطني.