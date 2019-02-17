شاهد: حريق ضخم في فندق بجبل عمر بمكة

نشب حريق ضخم داخل فندق بمشروع جبل عمر فيما باشرت فرق الدفاع المدني الحريق. وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف قائلاً: إنه في تمام الساعة 11:40 من صباح اليوم الأحد ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في فندق بمشروع جبل عمر، وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في بعض المخلفات ، وتمت السيطرة على الحادث دون حدوث أي إصابات. وأشار “الشريف” إلى أن إجراءات التحقيق في الحادث ما زالت جارية.

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