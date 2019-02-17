مسؤولة: درج المنزل والأشجار الخاصة خارج نطاق الأرض تُعدّ تعدياً على الحق العام

نبّهت رئيسة مركز تطوير التصميم والتخطيط الحضري للمدن السعودية، ضي الضويان، إلى أن الدرج الخارجي أو التشجير الخاص في المنازل يُعتبران تعديا على الحق العام من الدرجة الأولى، وأيضاً تعدياً على حق المشاة، إذا خرج عن نطاق الأرض المحددة لمالكها.

جاء ذلك في معرض حديثها عن التشوه العمراني والتعدي على أملاك الدولة في مبادرة لقاء العلاقات العامة في وزارة الشؤون البلدية والقروية، إذ أشارت إلى أن حد مالك المنزل يتوقف عند حدود أرضه، وأن الدرج الخارجي أو التشجير الخاص بالمنزل يجب أن يكون داخل نطاق الأرض، وما بعد ذلك فهو تعد على الحق العام.

وفي سياق آخر، أضافت الضويان أن الوزارة ستلغي مواقف السيارات بزاوية 45 درجة بدءاً من مدينة الرياض، وسيكون لها تخطيط جديد منها المواقف الطولية ما يساعد على عدم ازدحام السير.

وذكرت الضويان أن المركز وزّع دليلا بمسمى “دليل تصميم البيئة العمرانية” على الأمانات المعنية، يتضمن أساسيات عديدة، منها تصميم الشوارع وطرق التشجير الصحيحة.