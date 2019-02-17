بالفيديو والصور: ولي العهد يصل إلى باكستان في مستهل جولته الآسيوية

وصل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم الأحد، إلى اسلام آباد، في زيارة رسمية لجمهورية باكستان.

وكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله مطار قاعدة خان العسكرية، رئيس وزراء باكستان عمران خان، وقائد الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويدأ، وسفير المملكة لدى باكستان نواف المالكي، وسفير باكستان لدى المملكة رجا علي خان.

وفور نزول ولي العهد من الطائرة أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بقدومه، وكانت الطائرات الباكستانية المقاتلة رافقت طائرة سمو ولي العهد لدى دخوله الأجواء الباكستانية ترحيبا بمقدمه.

وصحب رئيس الوزراء الباكستاني، ولي العهد في موكب رسمي إلى القصر الرئاسي في إسلام آباد.

وأعلن الديوان الملكي في وقت سابق اليوم أن ولي العهد غادر المملكة في زيارة رسمية لباكستان والهند والصين.