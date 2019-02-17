الفوزان: مسابقة خادم الحرمين لـ«تلاوة القرآن» حسنة من حسنات الملك سلمان

أكد عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، أن العناية بكتاب الله وسنة رسوله، ونشرهما بين المسلمين، ودعوة غير المسلمين إلى الإسلام، تُعد من الأعمال الجيدة والمفيدة، مشددًا على أن هذه البادرة الطيبة (مسابقة تلاوة القرآن)، سيكون لها أثرها الجيد وإنتاجها المفيد؛ حيث تُعتبر حسنة من حسنات الملك سلمان بن عبدالعزيز، وفضيلة من فضائله.

جاء ذلك- في تصريح للفوزان-، بمناسبة انطلاق التصفيات النهائية للمسابقة المحلية، على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتلاوة القرآن الكريم وحفظه وتجويده، التي تنظمها الوزارة في مدينة الرياض، مشيدًا بالجهود التي تقدمها الوزارة بقيادة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، في الإشراف والمتابعة لوقائع وفعاليات المسابقة.

وأكد الفوزان أهمية الاعتناء بالدعوة إلى الإسلام، ونشر التوحيد والعقيدة الصحيحة، وتعليم الناس أمور دينهم خصوصًا العقيدة، باعتبارها الأصل والمرتكز للعمل الصالح، وأيضًا دعوة غير المسلمين، لافتًا إلى أن تلك هي المهمة التي بعث بها الرسول، وحث عليها وأمر بها، وهي دعوة التوحيد والدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والسير على منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين، ومن تبعهم بإحسان.

وفي نهاية تصريحه، دعا الفوزان (الله تعالى)، أن يُجزي خادم الحرمين الشريفين، ويكتب له الأجر والثواب، وأن يُنفع بهذه المسابقة وبنشر ثمراتها على المسلمين.