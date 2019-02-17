«أداء»: رابط الرسائل النصية لتحميل تطبيق «وطني» آمن وسليم

أكد عدد من المسؤولين بالمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء»، أن لا صحة للرسالة النصية، التي تحذِّر من فتح الروابط المُرسلة من تطبيق «وطني»، الذي أطلقه المركز لقياس رضا المستفيد بشكل محايد وشفاف، عن خدمات الأجهزة الحكومية

وكان عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا رسالة بثها تطبيق «وطني»، حول أخذ آراء المواطنين عن الخدمات الحكومية، كما تحذِّر من فتح الرابط الذي تحويه الرسالة بزعم أنه رابط قد يُعرّض المستخدم للاختراق.

وقال تطبيق «وطني»، عبر الحساب الرسمي الخاص به على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»،: «نود التنويه بأن تطبيق (وطني)، أرسل رسائل نصية تحوي رابطًا لتحميل التطبيق على متاجر التطبيقات، ونؤكد أن الرابط صحيح وآمن».

كما أعاد إبراهيم نياز، المدير العام المُكلف للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء»، نشر التغريدة التي نشرها «وطني» على «تويتر»، للتأكيد على أن الرسالة التي أرسلها التطبيق آمنة، ولا تحمل أي ضرر بالنسبة لخصوصية المستخدم.

من جانب آخر، أكد الدكتور فايز الشهري، الباحث والأكاديمي في الإعلام الجديد، عبر «تويتر»، أن «رسالة تطبيق (وطني) التي وصلت SMS إلى جوالك صحيحة، ولا صحة لرسالة (التحذير) الأخرى المنتشرة، التي تحذِّر من فتح الرابط الذي تحويه الرسالة بزعم أنه رابط تهكير».

وتهدف الرسائل إلى دعوة المستفيدين للمشاركة في تقييم الخدمات الحكومية، بتحميل التطبيق عبر المتاجر الإلكترونية في نظامي التشغيل «آندرويد» و«iOS».

ودعا المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء»، إلى زيارة منصات التواصل الاجتماعي للتطبيق على العنوان @wataniAPP، والموقع الإلكتروني https://watani.gov.sa/؛ للاطلاع على مزيد من المعلومات.