السعودية اليوم / أمانة الطائف تنفذ برنامجًا لمكافحة الحشرات



الطائف 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واس

نفذت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العام للصحة العامة، برنامجًا لمكافحة الحشرات بالمدينة والضواحي والمناطق الرطبة.

وشمل برنامج الرش والمكافحة الحشرية أكثر من 1170 موقعًا بالأحياء والضواحي والتجمعات السكانية المحيطة، بالإضافة إلى فتحات تصريف مياه الأمطار والسيول والعبارات، والمياه الراكدة ومجاري السيول، علاوة على تنفيذ برنامج الرصد الحشري، والاستكشاف لبدء أعمال المعالجة الفورية للمواقع.

ووضعت الإدارة العامة للصحة العامة خطة زمنية لرش الأحياء والضواحي كافة تباعًا، ببرنامج للرش الضبابي واليدوي والبودرة، بشكل مدروس، مع اختيار التوقيت المناسب، حفاظًا على صحة السكان.

وعملت 23 فرقة للرش موزعة بنطاقات جغرافية مختلفة على مكافحة مختلف الحشرات، وجرت أعمال المعالجة بالرش والردم والكسح لعدد من المواقع الرطبة وأماكن تجمع المياه الراكدة.

// انتهى //

22:32ت م

0285



الطائف 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسنفذت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العام للصحة العامة، برنامجًا لمكافحة الحشرات بالمدينة والضواحي والمناطق الرطبة.وشمل برنامج الرش والمكافحة الحشرية أكثر من 1170 موقعًا بالأحياء والضواحي والتجمعات السكانية المحيطة، بالإضافة إلى فتحات تصريف مياه الأمطار والسيول والعبارات، والمياه الراكدة ومجاري السيول، علاوة على تنفيذ برنامج الرصد الحشري، والاستكشاف لبدء أعمال المعالجة الفورية للمواقع.ووضعت الإدارة العامة للصحة العامة خطة زمنية لرش الأحياء والضواحي كافة تباعًا، ببرنامج للرش الضبابي واليدوي والبودرة، بشكل مدروس، مع اختيار التوقيت المناسب، حفاظًا على صحة السكان.وعملت 23 فرقة للرش موزعة بنطاقات جغرافية مختلفة على مكافحة مختلف الحشرات، وجرت أعمال المعالجة بالرش والردم والكسح لعدد من المواقع الرطبة وأماكن تجمع المياه الراكدة.// انتهى //22:32ت م0285

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