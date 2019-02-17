الاستعلام عن فاتورة وقيمة الاستهلاك الشهري للمياه، من خلال الخدمة التي تقدمها الشركة الوطنية للمياه بالمملكة العربية السعودية، وذلك عبر الموقع الالكتروني المخصص لخدمة المقيمين والوافدين أيضاً والتي من خلالها ليس فقط يمكنك معرفة قيمة الفاتورة الشهرية للمياه، بل أيضا قيمة المديونيات السابقة، وتاريخ قطع الخدمة أيضا في حالة عدم السداد وزيادة المديونيات، ولذلك حرصت وطالبت شركة المياه الوطنية جميع المشتركين بتحديث البيانات الخاصة بهم من خلال موقع الوزارة أو موقع الشركة الوطنية للمياه، وسوف نتناول في السطور القادمة الحديث عن طريقة الاستعلام عن قيمة فاتورة المياه برقم الحساب أو من خلال رقم السجل المدني.

الإستعلام عن فاتورة المياه السعودية من الموقع الالكتروني:

يتم الاستعلام الكترونياً بعد إدخال البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة خلال 90 ثانية فقط، وبدون هدر للوقت والمجهود من خلال الخطوات التالية:

1- يتم الدخول على الموقع الالكتروني من هنا.

2- ثم إدخال البيانات الخاصة عدد الوحدات وتواجد خدمة الصرف أم لا.

3- بعد استيفاء جميع الخانات المطلوبة، اضغط على الاستهلاك الشهري.

ويمكنك مقارنة أيضا قيمة الفاتورة الحالية بالقيمة السابقة للفترة السابقة، من خلال الضغط على مقارنة الفاتورة السابقة بالجديدة.

الإستعلام عن فاتورة المياه بالسعودية من خلال رقم الهاتف:

يمكنك أيضاً الاستفسار عن قيمة الفاتورة من خلال الاتصال برقم خدمة العملاء، المختص بالرد على استفسارات وشكاوى المقيمين بالمملكة العربية السعودية حول المياه، وهو 920001744 ،ويمكن الاستعلام عن فاتورة الشهر الجديدة يوم 29 من كل شهر ميلادي جديد.

تحديث بيانات مشتركي شركة المياه السعودية:

من خلال النموذج الالكتروني يمكنك بسهولة تحديث البيانات الخاصة بك من المنزل، عن طريق استيفاء جميع الخانات التي تتضمن إدخال رقم الهوية، الإقامة، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، اختيار نوع مزود الخدمة، كتابة عنوان العقار، وصك الملكية، وبقية البيانات المطلوبة، ثم الضغط على كلمة تحديث فسوف يتم تحديث كافة البيانات الخاصة بك بالموقع الالكتروني للشركة الوطنية للمياه.

الإستعلام عن فاتورة المياه من الرابط الرسمي لشركة المياه الوطنية السعودية ونموذج تحديث البيانات