ننشر لكم تفاصيل حريق أبراج جبل عمر بمكة المكرمة حيث اندلع حريق كبير اليوم في منطقة الفنادق التابعة لشركة جبل عمر الموجودة في غرب مكة المكرمة، حيث تمت السيطرة مباشرة على الحريق من جانب قوات الدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية منطقة مكة المكرمة، ويشير السيد ياسر الشريف وهو الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات جبل عمر أن تدخل قوات الدفاع المدني جاء سريعاً حيث بدأت في الاستجابة على الفور عقب تلقي الاستغاثة، نجوم مصرية ينشر لكم تفاصيل حريق أبراج جبل عمر بمكة المكرمة الذي حدث اليوم.

أسباب حريق أبراج جبل عمر

يعود السبب في حدوث الحريق بمنطقة أبراج جبل عمر إلى أن بداية الحريق كانت بسبب حرق مجموعة من المخلفات في أحد أجزاء المشروع، إذ كانت تلك المنطقة هي منطقة عمل، إلا أن الحريق اندلع في المكان في مساحة أكبر وانتشرت النيران بشكل سريع.

تلقى الرائد نايف الشريف المسؤول عن الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة إخطاراً يفيد بوقوع حريق في منطقة جبل عمر، وتم إرسال القوات بشكل سريع وبالفعل تمت السيطرة على الحريق بشكل سريع وقوي ولم يحدث أي خسائر من إثر ذلك الحريق، كما لم يتعرض أي شخص للإصابة أو الإيذاء، وقام الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر بتوجيه الشكر لقوات الدفاع المدني التي أنقذت الموقف وسيطرت سريعاً على ذلك الحريق.