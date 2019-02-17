صور وفيديو من زواية أخرى.. المقاتلات الباكستانية تحتفي بطائرة الأمير محمد بن سلمان

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جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض استقبلت 6 مقاتلات عسكرية باكستانية، طائرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فور دخولها الأجواء الباكستانية اليوم. وأظهر مقطع فيديو المقاتلات وهي ترافق طائرة ولي العهد، حيث حلقت 3 طائرات تحتها و3 طائرات فوقها؛ تعبيرًا عن الحفاوة بهذه الزيارة. ونشر حساب الحكومة الباكستانية على تويتر مقطع فيديو يظهر مرافقة المقاتلات العسكرية للطائرة حتى هبوطها.

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