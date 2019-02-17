شكرا لقرائتكم فيديو.. توقيع 8 اتفاقيات بين المملكة وباكستان بحضور الأمير محمد بن سلمان وعمران خان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

شهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان توقيع أكثر من 8 اتفاقيات ثنائية بين البلدين، حيث تشمل النفط والتعدين والطاقة بين البلدين.

كما شملت الاتفاقيات الموقعة، اتفاقية لإنشاء مصفاة أرامكو في ميناء جوادر الباكستاني بقيمة 10 مليارات دولار.

وكان ولي العهد وصل إلى باكستان في وقت سابق اليوم في زيارة رسمية تستغرق يومين، وكان عمران خان على رأس مستقبليه في المطار.



مختارات تضارب الأنباء بشأن وفاة دانه العليان



إصابة 3 أطفال و4 نساء في حريق مروع بربوة جدة مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.