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شكرا لقرائتكم اتفاقية لإنشاء مصفاة أرامكو في ميناء جوادر الباكستاني بقيمة 10 مليار دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
شهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم، توقيع اتفاقية لإنشاء مصفاة أرامكو في ميناء جوادر الباكستاني بقيمة 10 مليار دولار.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن حزمة من الاتفاقيات الثنائية التي تم توقيعها اليوم بعد وصول ولي العهد إلى إسلام آباد.
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