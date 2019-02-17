شكرا لقرائتكم طيران ناس يكسر حاجز 43 مليون مسافر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

استطاع طيران ناس كسر حاجز 43 مليون مسافر منذ انطلاقته عام 2007 ، حيث بدأ في وقت كان سوق الطيران يشهد صعوبات، إلا أنه استطاع المنافسة والتحدي وفتح خيارات عدة للمسافرين بأسعار أقل.

وكان طيران ناس ابتدأ بطائرتين قبل ١٢ عاما، واليوم يملك ٣٠ طائرة ووقع صفقة شراء لـ 120 طائرة متطورة ستغير أطراف المعادلة والتنافس في الشرق الأوسط لتضعه كإحدى أكبر الشركات في المنطقة.

نقل طيران ناس أكثر من 43 مليون مسافر منذ انطلاقته، وحصل على جائزة سكاي تراكس العالمية كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط لعامين متتاليين في 2018 و2017 وكذلك جائزة أفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط من منظمة السفر العالمية للأربع سنوات السابقة.

وبمناسبة الذكرى الـ ١٢ قام بترقية أكثر من ٥٠٠ مقعد لعدد من المسافرين إلى درجة الأعمال وبعض المسابقات مع متابعيه فضلا عن الفعاليات الداخلية مع منسوبيه.

يذكر أن طيران ناس يُشغّل أكثر من 1200 رحلة طيران أسبوعياً إلى 35 وجهة (محلية ودولية) على متن أسطوله المكون من 30 طائرة.



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