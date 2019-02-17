الان تتابع انطلاق المرحلة الثانية من تصفيات مشروع تحدي القراءة على مستوى المملكة في نسختها الرابعة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي

انطلقت صباح اليوم الأحد المرحلة الثانية من تصفيات مشروع تحدي القراءة في مرحلتة الرابعة على مستوى جميع المدارس (بنين وبنات) في جميع الإدارات التعليمية بالمناطق والمحافظات والتي تستمر لمدة 12 يوما.

من جانبه، رعى مساعد المدير العام للشؤون التعليمية للبنين فهاد الذويبي فعاليات انطلاق المرحلة الثانية لمشروع تحدي القراءة في مرحلتة الرابعة بمكتب غرب الطائف، بحضور مدير إدارة الإشراف التربوي محمد العوفي ومدير مكتب التعليم بغرب الطائف محمد المالكي و رئيس قسم اللغة العربية يوسف الثقفي ومنسق المشروع عبدالعزيز الزهراني ولجنة التحكيم ومنسقي المشروع بالمدارس

و رحّب الذويبي بالمشاركين مقدما تهنئته للطلاب المتأهلين ووصولهم للمرحلة الثانية، متمنيا لهم التوفيق والسداد في هذه المرحلة وأن يكونوا خير سفراء وممثلين لـ”تعليم الطائف” في المراحل المقبلة للمشروع.

وذكر أنّ مشروع تحدي القراءة من المشاريع الرائدة في العالم العربي، والذي كان له الأثر الكبير على مستوى أبنائنا الطلاب خصوصًا ونحن في زمن الثورة المعلوماتية والأجهزة الحديثة التي أبعدتنا عن الكتاب، فهذا المشروع حريٌ به أن يُعيد أبناءنا للقراءة والكتاب، مثمّناً جهود لجنة التحكيم ومنسقي المشروع ومديري المكاتب وقادة المدارس في مشروع تحدي القراءة كما قدّم شكره لمدير مكتب تعليم غرب الطائف على احتضان هذه الفعالية.

يُذكر أنّ تحدي القراءة العربي” هو أكبر مشروع عربي، أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي؛ لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي عبر التزام أكثر من مليون طالب بالمشاركة بقراءة خمسين مليون كتاب خلال كل عام دراسي.

يأخذ التحدي شكل منافسة للقراءة باللغة العربية، يشارك فيها الطلبة من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني عشر (الثالث الثانوي) من المدارس المشاركة عبر العالم العربي، تبدأ من شهر سبتمبر في كل عام، حتى شهر مارس من العام التالي، يتدرج خلالها الطلاب المشاركون عبر خمس مراحل، تتضمن كل مرحلة قراءة عشرة كتب وتلخيصها في جوازات التحدي.