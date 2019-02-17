الان تتابع المرور: حادث مروع.. هذا نتيجة عدم الالتزام بالتعليمات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات عرض حساب المرور السعودي على تويتر فيديو لحادث مروع بسبب السرعة الزائدة لإحدى السيارات قطعت الإشارة الحمراء فاصدمت بشاحنة كبيرة. وكُتب تعليق مرفق بالفيديو ينبه على أن “هذا الحادث المروري هو نتيجة تجاوز قائد المركبة للإشارة الحمراء مع قيادتها بسرعة عالية لسلامتكم وسلامة الآخرين نرجو التقّيد بالأنظمة المرورية.

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