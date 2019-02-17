الان تتابع الأرصاد: تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة بدءا من الغد وحتى الأربعاء والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حدوث تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة تبدأ من غد الإثنين 2019/02/18 وتستمر حتى الأربعاء المقبل تتسم بنشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار وهطول أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة.

كما كشفت الهيئة عن توقعاتها لطقس الغد في المملكة، قائلة إنه من المتوقع أن تتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، حائل.

كما شملت التوقعات، أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، مرتفعات عسير، الباحة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من مرتفعات جنوب غرب وغرب المملكة، الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.