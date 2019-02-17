شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أم القرى تعلن انطلاق فعاليات اللقاء العلمي الـ10 لصقل مواهب الطلاب.. غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أشواق الطويرقي (مكة المكرمة)

ينطلق غدا (الاثنين) اللقاء العلمي العاشر لطلاب وطالبات جامعة أم القرى بمكة المكرمة، برعاية

مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بن عمر بافيل، وبإشراف وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالعزيز بن رشاد سروجي

ومتابعة مستمرة من عميد شؤون الطلاب الدكتور عمرو بن طه السقاف

وتهدف عمادة شؤون الطلاب إلى إتاحة المجال لمشاركة جميع طلاب وطالبات الجامعة في لقاء علمي مفتوح لصقل مواهبهم وإبراز قدراتهم وابداعاتهم، حيث تستمر فعاليته 12 يوماً، تنتهي في الـ23 من الشهر الجاري، وتدشن الفعاليات بالتصفيات الأولية بين الكليات في مسابقة للمناظرات التعليمية، حيث يشارك 3000 طالب وطالبة من 34 كلية ومعهد في 5 محاور رئيسة، تضم 44 مساراً تعليمياً.

وأكد وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبد العزيز بن رشاد سروجي، أن اللقاء يأتي امتداداً لنهج الجامعة في دعم المسار البحثي والإبداعي والفني والعلمي لطلاب وطالبات الجامعة على مستوى الفعاليات والأنشطة السنوية التي تتبناها الجامعة منذ أكثر من 10 أعوام.

وأضاف:" نسعى من خلال النسخة العاشرة للقاء العلمي إلى تحقيق أكبر مشاركة في تاريخه، لنتمكن من فتح المجال للنسبة الأعلى من طلاب وطالبات الجامعة، الذين يسعون إلى المنافسة والتفوق في مسارات اللقاء الـ44".

يذكر أن اللقاء يحتضن 5 معارض تدشن مع بداية الفعاليات، مخصصة للمشاركات الفنية والمجسمات الجمالية، والأفلام التوعوية، والابتكارات العلمية، ومعرض بوسترات المشاريع الصغيرة والأفكار المتميزة في ريادة الأعمال، ومعرض بوسترات تقرير الخدمة المجتمعية والتحقيق الصحفي.