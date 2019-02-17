شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير: آفاق التعاون تتسع بين المملكة وباكستان لتحقيق تطلعات البلدين والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير أن زيارة ولي العهد لباكستان تكتسب أهميتها من العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين مشيرا إلى أن آفاق التعاون المثمر تتسع لتحقيق تطلعات البلدين.
يذكر أن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وصل مساء اليوم (الأحد)، إلى اسلام آباد، في زيارة رسمية لجمهورية باكستان الإسلامية
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