شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الدينية الباكستاني: زيارة ولي العهد ستعزز العلاقات بين البلدين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (إسلام آباد)

أكد وزير الشؤون الدينية في جمهورية باكستان الإسلامية نور الحق قادري، أن زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إلى باكستان ستسهم في تعزيز العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين.

وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن باكستان ترتبط بعلاقات تاريخية عريقة تحمل طابعاً إستراتيجيا، وأن زيارة ولي العهد تأتي استكمالاً لتطلع قيادتي البلدين إلى تعزيز وتطوير هذه العلاقات إلى آفاق أرحب من التعاون في شتى المجالات.

وقال إن المملكة العربية السعودية وقفت دائماً بجانب باكستان، وساعدتها في التغلب على الأزمة الاقتصادية الحالية، وقدمت دعماً سخياً في الماضي عندما تعرضت باكستان لعقوبات اقتصادية دولية، وعندما واجهت كارثة الزلزال والفيضانات.

وأكد وزير الشؤون الدينية أن الشعب الباكستاني يرحب بزيارة ولي العهد التاريخية إلى بلده الثاني باكستان، وستكون لها نتائج إيجابية على مستقبل باكستان.

ورفع الشكر والتقدير نيابة عن الحكومة وشعب باكستان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد على حزمة الدعم الاقتصادي الذي اعتمدته المملكة لدعم الاقتصاد الباكستاني، وعلى عزم المملكة ضخ استثمارات تاريخية في باكستان.