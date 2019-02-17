شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يصل باكستان في زيارة رسمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (إسلام آباد)

وصل بحفظ الله ورعايته ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، مساء اليوم (الأحد)، إلى اسلام آباد، في زيارة رسمية لجمهورية باكستان الإسلامية.

وكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله مطار قاعدة خان العسكرية، رئيس وزراء باكستان السيد عمران خان، وقائد الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويدأ وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي، وسفير باكستان لدى المملكة رجا علي خان.

وفور نزول ولي العهد من الطائرة أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بولي العهد، وكانت الطائرات الباكستانية المقاتلة رافقت طائرة ولي العهد لدى دخوله الأجواء الباكستانية ترحيبا بمقدمه.

وصحب دولة رئيس الوزراء الباكستاني، سمو ولي العهد في موكب رسمي إلى القصر الرئاسي في إسلام آباد.