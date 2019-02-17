شكرا لقرائتكم خبر عن 10 جهات تستفيد من خدمات الأحوال المدنية في عسير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

أطلقت الأحوال المدنية بمنطقة عسير حملتها الميدانية للخدمات المتنقلة بداية من اليوم «الأحد» ولمدة 5 أيام في 10 جهات بمختلف مدن ومحافظات المنطقة، في إطار تفعيل مبادرة «نأتي إليك» المخصصة لخدمة القطاعات الحكومية والخاصة.

وخصصت الأحوال المدنية بالمنطقة خدمات وحداتها المتنقلة في مدنية أبها لخدمة النساء في مركز الإشراف النسوي بتعليم عسير اليوم الأحد، على أن تقدم خدماتها لمنسوبي إدارة القطاع الجنوبي في الشركة السعودية للكهرباء يوم الغد، ومن ثم تنتقل يوم الأربعاء لخدمة الرجال في مركز التأهيل الشامل.

وفي محافظة بيشة بدأت الوحدة المتنقلة عملها لخدمة منسوبي ومراجعي مستشفى النقاهة، على أن تباشر عملها يوم الثلاثاء في محافظة النماص بمكتب التنمية الاجتماعية، وذلك لتقديم واجب الخدمة للنساء.

وفي إطار تفعيل دورها الاجتماعي تجاه الجهات التعليمية بالمنطقة، تباشر وحدات الأحوال المدنية المتنقلة عملها هذا الأسبوع في العديد من المدارس الثانوية للبنات في محافظات خميس مشيط والمجاردة إضافة إلى بيشة.

يذكر أن الوحدات المتنقلة تقدم خدمات السجل المدني من إصدار الهوية الوطنية وتجديدها، فضلًا عن تسجيل الواقعات المدنية كالزواج والطلاق إضافة إلى الوفاة، وطباعة شريحة البيانات «البرنت».