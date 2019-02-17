شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الأردني يستقبل سفير المملكة لدى الأردن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك) ⁩ استقبل رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن الأمير خالد بن فيصل بن تركي. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وقضايا الأمتين العربية والإسلامية، إضافة إلى الأوضاع الراهنة في المنطقة.



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