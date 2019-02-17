شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة الاتصالات» تعلن طرح وثيقة طلب مرئيات العموم حيال الإطار التنظيمي لإنترنت الأشياء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم (الأحد) عن طرح وثيقة طلب مرئيات العموم حول مسودة «الإطار التنظيمي لإنترنت الأشياء»، ومسودة «الشروط الخاصة للتراخيص الفئوية نوع (ب) لتقديم خدمات إنترنت الأشياء باستخدام الترددات المعفاة من الترخيص».

ودعت الهيئة جميع المختصين والمهتمين إلى الاطلاع على طلب المرئيات من خلال زيارة موقعها الإلكتروني (www.citc.gov.sa)، حاثة الجهات ذات العلاقة والعموم على ضرورة تقديم جميع الملاحظات والمرئيات بالتفاصيل، مدعومة بالمبررات إن وجدت، وذلك عبر البريد الإلكتروني (IMT2020-IoTcitc.gov.sa)، مبينة أن آخر يوم لاستلام مرئيات العموم الخميس 30 / 6 / 1440هـ، الموافق 7 / 3 / 2019م.