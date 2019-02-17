شكرا لقرائتكم خبر عن الملحق العسكري في سفارة المملكة لدى باكستان يؤكد أهمية زيارة ولي العهد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (إسلام آباد)

أكد الملحق العسكري في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية العميد الطيار الركن عبدالإله بن راجح الكثيري، أهمية الزيارة التي يقوم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى باكستان، نظراً للعلاقات العريقة التي تربط البلدين الشقيقين لاسيما في المجالات الدفاعية والعسكرية.

وأوضح في تصريح أنه لمس من كبار المسؤولين العسكريين في جمهورية باكستان والشعب الباكستاني عامة حرصاً واهتماماً كبيراً بزيارة ولي العهد.

وأوضح أن القيادة العسكرية الباكستانية تنظر إلى زيارة ولي العهد بأنها زيارة تاريخية ستعزز من مكانة باكستان الإقليمية، وستكون لها نتائج إيجابية على الاقتصاد الباكستاني على المدى البعيد، وستسهم في تعزيز التعاون الإستراتيجي القائم بين البلدين.

وأشار إلى إشادة القيادة السياسية والعسكرية الباكستانية بدور قوات التحالف الإسلامي العسكري في مكافحة الإرهاب ودعم الأمن الإقليمي، وتجديد موقفها الداعم لقرارات المملكة فيما يخص الأمن الإقليمي.

ونوه بالمكانة المميزة التي تحظى بها المملكة العربية السعودية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، والدور الريادي الذي تؤديه في الوقوف مع الدول الإسلامية، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين تحظى بمكانة خاصة في قلوب الشعب الباكستاني نظراً للمواقف التاريخية التي وقفتها تجاه باكستان في كل المحن والأوقات الصعبة.

وسأل العميد الكثيري في نهاية تصريحه المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل مكروه، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان وأن يحفظ لنا ولها قادتها وولاة أمرها ورجالها المخلصين، وأن يوفق ولي العهد في زيارته إلى جمهورية باكستان.