استمرار التقلبات الجوية على بعض مناطق المملكة إلى الأربعاء المقبل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقرير لها اليوم، استمرار نشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار خاصة خلال النهار، وكذلك هطول أمطار رعدية مع انخفاض في درجات الحرارة من الاثنين إلى الأربعاء المقبل.

وتشمل التقلبات التي أوردها التقرير منطقة الحدود الشمالية عرعر ورفحاء وطريف، ومنطقة الجوف سكاكا والقريات وطبرجل، وكذلك منطقة تبوك تيماء والوجه وأملج وضبا وحقل، ومنطقة حائل الغزالة والحائط وبقعاء، ومنطقة المدينة المنورة ينبع والعلا وبدر والرايس والعيص وخيبر ووادي الفرع، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء.

وأشار التقرير أيضا إلى تأثر منطقة مكة تربة ورنية والخرمة وجدة وذهبان ورابغ وخليص والكامل وبحرة، من يوم الاثنين إلى الأربعاء، ومنطقة القصيم بريدة وعنيزة والمذنب والبكيرية والبدائع يومي الخميس والجمعة، ومنطقة الرياض تشمل الخرج والمجمعة وشقراء والزلفي والقويعية والدوادمي وعفيف، يومي الثلاثاء والأربعاء، والمنطقة الشرقية حفر الباطن والقيصومة والنعيرية والدمام والجبيل والخفجي والظهران والأحساء، ومنطقة نجران وشرورة، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأضافت الهيئة في تقريرها، أنه من المتوقع أن تشهد معظم مناطق المملكة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على عرعر وطريف ورفحاء، يومي الاثنين والثلاثاء، وسكاكا والقريات وطبرجل، وعلى تبوك ومحافظاتها يوم الاثنين، ومن متوسطة إلى خفيفة على بريدة وعنيزة والرس والمذنب والبكيرية والبدائع يومي الخميس والجمعة، إضافة إلى توقعات بهطول أمطار متوسطة إلى خفيفة على منطقة الرياض وأجزاء من المحافظات التابعة لها، وذلك يوم الثلاثاء.