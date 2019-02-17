ولي العهد يصل باكستان في زيارة رسمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - إسلام أباد

وصل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، مساء اليوم، إلى إسلام أباد، في زيارة رسمية لجمهورية باكستان الإسلامية.

وكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله مطار قاعدة خان العسكرية، رئيس وزراء باكستان عمران خان، وقائد الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويد وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي، وسفير باكستان لدى المملكة رجا علي خان.

وفور نزول ولي العهد من الطائرة أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بالضيف، وكانت الطائرات الباكستانية المقاتلة رافقت طائرة ولي العهد لدى دخوله الأجواء الباكستانية ترحيبا بمقدمه.

وصحب رئيس الوزراء الباكستاني، ولي العهد في موكب رسمي إلى القصر الرئاسي في إسلام أباد.