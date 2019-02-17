وزراء وعلماء ومسؤولون باكستانيون: للمملكة دور ريادي في الأمن الإقليمي وزيارة ولي العهد تاريخية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رحب وزراء وعلماء ومسؤولون باكستانيون بزيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان إلى باكستان.

مشيرين إلى أن العلاقة بين باكستان والسعودية تعد علاقة عريقة تضرب جذورها في عمق التاريخ وتستند على قيم دينية وقواسم ثقافية مشتركة.

اتفاقيات مهمة

"زيارة ولي العهد ستسهم في تنمية وبناء المجتمع الباكستاني في جميع المجالات، ومختلف قطاعات التنمية، كما أن عددا من الخبراء السياسيين أكدوا أهميتها ونتائجها المتوقعة وانعكاسها على مستقبل العلاقات المتينة بين البلدين، لأن المملكة تنظر بحكمة إلى تطوير علاقاتها مع الدول ذات الأهمية الاستراتيجية كباكستان بأهمية بالغة، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات المهمة التي ستوقعها المملكة مع باكستان".

الدكتور أحمد الدريويش - رئيس الجامعة الإسلامية العالمية في إسلام آباد -

توسيع الشراكة

"زيارة الأمير محمد بن سلمان لباكستان ستكون ناجحة ولها آثار إيجابية على أمن واستقرار الأمة الإسلامية على المدى البعيد، وستسمح بإعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي وتجسيد مشاريع الشراكة والاستثمار، ورفع حجم التبادل التجاري وتوسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين، إضافة إلى تقدرينا للجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في حل القضايا الإسلامية والعالمية وخاصة جهودها في حل القضية الأفغانية".

ساجد مير - رئيس جمعية أهل الحديث المركزية وعضو مجلس الشيوخ الباكستاني -

علاقات تاريخية

"باكستان ترتبط بعلاقات تاريخية عريقة تحمل طابعا استراتيجيا، وزيارة ولي العهد تأتي استكمالا لتطلع قيادتي البلدين إلى تعزيز وتطوير هذه العلاقات إلى آفاق أرحب من التعاون في شتى المجالات، كما أن المملكة وقفت دائما بجانب باكستان، وساعدتها في التغلب على الأزمة الاقتصادية الحالية، وقدمت دعما سخيا في الماضي عندما تعرضت لعقوبات اقتصادية دولية".

نور الحق قادري - وزير الشؤون الدينية في جمهورية باكستان الإسلامية

نتائج إيجابية

"من أهم الاستثمارات السعودية في باكستان إنشاء مصفاة للنفط في ميناء "جوادر" المطل على البحر العربي، وستكون هذه المصفاة لها نتائج إيجابية على الاقتصاد الباكستاني، إضافة إلى أن الشركات السعودية تنوي أيضا الاستثمار في قطاع البتروكيماويات والتعدين وغيرها من القطاعات، وباكستان عازمة على تقديم جميع التسهيلات اللازمة للمستثمرين السعوديين".

أسد عمر - وزير المالية بجمهورية باكستان الإسلامية -

صديق مهم

"إن قيادة حزب الشعب وأفراد أسرة رئيسة الوزراء الراحلة بينظير بوتو يرحبون بالأمير محمد بن سلمان من أعماق القلب في زيارته لبلده الثاني، ويعدونه صديقا مهما لباكستان، والزيارة ستسهم في تعزيز وتطوير العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين، والمملكة وقفت دائما مع باكستان وشعبها في كل المحن والأوقات الصعبة".

آصف علي زرداري - الرئيس الباكستاني الأسبق زعيم حزب الشعب الباكستاني المعارض

آفاق أرحب

"زيارة ولي العهد إلى باكستان ستسهم في نقل العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب من التعاون في مختلف المجالات، مشيرا إلى سعي بلاده للعمل مع المملكة في مختلف المجالات، ورغبة باكستان حكومة وشعبا في تطوير العلاقات التاريخية مع السعودية إلى شراكة استراتيجية"

فؤاد شودري - وزير الإعلام في جمهورية باكستان

عملية السلام

"إن باكستان قيادة وشعبا ترحب بزيارة ولي العهد، والتي ستكون بداية لتعاون فعال وشامل بين البلدين، وستسهم في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية إلى أعلى المستويات، مشيدا بالدور الريادي للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، منوها بدورها في دفع عملية السلام الأفغانية إلى الأمام".

شاه محمود قريشي - وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية -