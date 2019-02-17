العلاقات السعودية الباكستانية.. تفاهم مشترك ونمو متواصل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تتميز العلاقات السعودية الباكستانية بالتفاهم التام والرسوخ، تمشيا مع حرص قيادتي البلدين على دعمها وتعزيزها خدمة للبلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية، فقد نمت العلاقات الثنائية بين البلدين في إطار التزامهما باعتدال نهجهما السياسي وانفتاحهما على العالم والتنسيق بين سياساتهما وتعاونهما في المحافل الدولية، مما أدى إلى تنامي وتيرة العلاقات الثنائية بينهما في مختلف الصعد.

وترجم البلدان هذه العلاقة المتميزة بتبادل كبير في الزيارات التي عاد مردودها على تعزيز هذه العلاقات من جهة، وتحقيق المصالح المشتركة التي تعود بالخير على المنطقة من جهة أخرى، ومن ذلك زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عام 1435 حينما كان وليا للعهد، حيث وصف زيارته بأنها تأتي في إطار العلاقات التاريخية والوثيقة بين البلدين، وتأكيدا على الرغبة المشتركة لدى قيادتي البلدين في توطيد كل أوجه العلاقة على الصعيد الثنائي وتنميتها بما يعزز المصالح المشتركة ويلبي تطلعات الشعبين الشقيقين، والتشاور والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي لما يؤدي إلى خدمة البلدين وتعزيز دورهما في الحفاظ على الأمن والسلم ودعم التنمية إقليميا ودوليا، خاصة خدمة القضايا والمصالح الإسلامية وتعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي.

وما يربط المملكة بباكستان من علاقات إنما يعبر عن التجسيد الحقيقي لمعنى الإخوة الإسلامية والوقوف صفا واحدا أمام كل التحديات التي تواجه أيا من البلدين، وهو ما أكدته كثير من المواقف المتبادلة بين البلدين خلال فترات تاريخية.

ولباكستان مواقف مشرفة تجاه المملكة ودعم وتأييد في جميع المحافل، فقد عبر عدد من العلماء والوزراء والسياسيين والدبلوماسيين والقضاة والدعاة والأكاديميين الباكستانيين، من باكستان وخارجها، عن دعمهم وتأييدهم لقرار المملكة في الدفاع عن الشرعية باليمن والدفاع عن الشعب اليمني من ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، ودعم حكومة باكستان لموقف المملكة من اليمن.

التعاون العسكري

وفي مجال التعاون العسكري بين السعودية وباكستان هناك تعاون مشترك "تمرين سعودي باكستاني" عبارة عن مناورات ميدانية امتدادا لخطط وبرامج القوات المسلحة التدريبية المعدة مسبقا لتطوير المهارات القتالية لضباط وأفراد القوات المسلحة، ورفع مستوى الجاهزية القتالية، وتعزيز التعاون الإقليمي بين البلدين، مثل تمرين "كاسح1"، وتمرين الصمصام 6 ويعد الأخير النسخة الـ 6 من سلسلة تمارين "الصمصام" التي بدأت عام 2005 لتكامل الخبرات بين الجيشين السعودي والباكستاني، والتدريب على تقنيات الحرب في المناطق المدنية، إضافة إلى مهارات مكافحة الإرهاب وعمليات الحرب غير النظامية، وعمليات الإنزال بالطائرات العمودية وكشف العبوات المبتكرة وإبطال مفعولها، إضافة إلى تمرين مركز التفوق الجوي في باكستان لعام 2017 م بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الباكستانية.

أهم الزيارات المتبادلة بين البلدين

- ديسمبر 2018: خادم الحرمين الشريفين يستقبل في الرياض رئيس باكستان الدكتور عارف الرحمن علوي.

- سبتمبر 2018: التقى الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

- أبريل 2016: الملك سلمان يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني السابق شهيد خاقان عباسي، وذلك في مقر الحفل الختامي لتمرين "درع الخليج المشترك 1".

- 1998: زار الملك سلمان بن عبدالعزيز، حينما كان أميرا للرياض، باكستان، واستقبله رئيس وزراء باكستان محمد نواز شريف.

لقاءات استثمارية:

• 19 يناير 2019: زار وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح ميناء جوادر في باكستان، وذلك لبحث الترتيبات النهائية لتوقيع مذكرات التعاون والتفاهم والاستثمار في مجالات التكرير والبتروكيماويات والتعدين والطاقة المتجددة

• 13 يناير2019: عقد في مدينة جدة اجتماع 30 شركة مستوردة من باكستان مع 86 شركة سعودية مصدرة من قطاعي المنتجات الغذائية ومواد البناء.

• 2 يناير 2019: زار وفد من رجال الأعمال والمستثمرين وأعضاء الغرف التجارية والصناعية في المملكة ميناء "جوادر" الباكستاني.

• سبتمبر 2018: عقد ممثلو التجارة والاستثمار في البلدين اجتماعهم الثاني في إسلام أباد لبحث الفرص الاستثمارية.

جهود سعودية إنسانية

* أنجزت حملة خادم الحرمين الشريفين لإغاثة الشعب الباكستاني 328 مشروعا من مشاريع توفير المياه الصالحة للشرب في 26 محافظة.

* مارس 2016: أمر الملك سلمان بن عبدالعزيز باستضافة التوأم السيامي الباكستاني "فاطمة ومشاعل" .