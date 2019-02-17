شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الدينية الباكستاني : زيارة ولي العهد ستعزز العلاقات التاريخية والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير الشؤون الدينية في جمهورية باكستان الإسلامية نور الحق قادري، أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى باكستان ستسهم في تعزيز العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين.

وأوضح أن باكستان ترتبط بعلاقات تاريخية عريقة تحمل طابعاً استراتيجيا، وأن زيارة سمو ولي العهد تأتي استكمالاً لتطلع قيادتي البلدين إلى تعزيز وتطوير هذه العلاقات إلى آفاق أرحب من التعاون في شتى المجالات.

وقال إن المملكة وقفت دائماً بجانب باكستان، وساعدتها في التغلب على الأزمة الاقتصادية الحالية، وقدمت دعماً سخياً في الماضي عندما تعرضت باكستان لعقوبات اقتصادية دولية، وعندما واجهت كارثة الزلزال والفيضانات.

وأكد وزير الشؤون الدينية أن الشعب الباكستاني يرحب بزيارة سمو ولي العهد التاريخية إلى بلده الثاني باكستان، وستكون لها نتائج إيجابية على مستقبل باكستان.

ورفع الشكر والتقدير نيابة عن الحكومة وشعب باكستان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ على حزمة الدعم الاقتصادي الذي اعتمدته المملكة لدعم الاقتصاد الباكستاني، وعلى عزم المملكة ضخ استثمارات تاريخية في باكستان.