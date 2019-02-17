شكرا لقرائتكم الصراخ على قدر الألم.. إيراني يهدد بتفجير الفنادق والبنوك في السعودية والإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

يبدو أن نظام الملالي قد أصابته لوثة عقلية بعدما شاهد مظاهر الاحتفال الشعبي والرسمي بزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى باكستان فأطلق أبواقه الإعلامية للتهديد والوعيد.

وأطل الإعلامي الإيراني أمير موسوي، عضو الحرس الثوري الإيراني في أحد البرامج يهدد بشيطنة باكستان متباهيا بالعمليات الإرهابية التي نفذتها بلاده في وزيرستان وغيرها من المدن الباكستانية.

واتهم موسوي باكستان والسعودية وإيران بأنها تساعد المعارضين الإيرانيين وتوفر لهم الملاذ الآمن.

وتمادى موسوي في تهديده مؤكدًا أن عناصر الحرس الثوري الإيراني سوف تستهدف الفنادق والبنوك في السعودية والإمارات بعمليات إرهابية.

والمعروف أن أمير الموسوي هو سياسي ودبلوماسي وإعلامي إيراني ومدير مرکز الدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية في طهران، ويعمل الآن کملحق ثقافي بالسفارة الإيرانية في الجزائر.



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