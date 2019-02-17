شكرا لقرائتكم الأمير محمد بن سلمان بجوار عظماء العالم في لوحة شرف نيشان امتياز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - محمود نبيل - القاهرة:

أكدت الخارجية الباكستانية أن الأمير محمد بن سلمان سيُمنح خلال زيارته التي تستمر لمدة يومين، أعلى وسام مدني للبلاد “نيشان باكستان”.

تكريم ولي العهد

وقال محمد فيصل المتحدث باسم وزارة الخارجية في تغريدة نشرت عبر حسابه على “تويتر”، اليوم الأحد، إن الوسام سيُمنح لولي العهد في حفل تنصيب سيُقام في الرئاسة غدًا الاثنين.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية في تغريدة أخرى، أن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قدم مبادرة لتخفيض رسوم التأشيرة السعودية للعمال الباكستانيين، مؤكدًا أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وافق على هذا الطلب.

وأضاف “هذا القرار أصبح ساري المفعول من 15 فبراير 2019”.

نيشان امتياز

ويعد نيشان باكستان هو أعلى الجوائز والأوسمة المدنية التي قدمتها حكومة باكستان، حيث تم اتباع هذا التقليد لأول مرة في 19 من مارس عام 1957، ومنحته دولة باكستان لعدد من الأشخاص تقديرًا لخدماتهم الدولية.

ويعد “نيشان باكستان” هو الوسام الأكثر قيمة، حيث يتم منحه فقط للزعماء الذين قدموا خدمات متميزة للبلاد والمجتمع الدولي.

حاصلون سابقون على النيشان

كان أول من حصل عليه، هو الرئيس الأميركي الأسبق دوايت أيزنهاور في نوفمبر عام 1957، كما حصل عليه شاه إيران محمد رضا بهلوي عام 1959، ثم نالته الملكة إليزابيث الثانية عام 1960.

ويضم تاريخ النيشان رفيع المستوى، العديد من الأسماء رفيعة المستوى بالعالم، حيث حصل عليه في فبراير 2006 الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، والرئيس الصيني شي جين بينغ في 2015، والسلطان قابوس في 2001، وزعيم جنوب إفريقيا الراحل نيلسون مانديلا عام 1992 وغيرهم.



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