باكستان تحتفي بمحمد بن سلمان «فوق هام السحب».. بمقاتلات «JF-17»

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جدة - خالد شويل - يوسف عبدالله (جدة) استبقت الحكومة الباكستانية، حفاوة الترحيب بولي العهد الأمير استبقت الحكومة الباكستانية، حفاوة الترحيب بولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، على أرض المطار، بمرافقة مقاتلات عسكرية باكستانية من طراز «JF-17» لطائرته التي استقلها اليوم (الأحد) لدى دخوله أجواء «الأرض النقية» (وهو معنى اسم باكستان باللغة الأوردية). ونشر مدير المكتب الخاص لولي العهد بدر العساكر، عبر حسابه في «تويتر» اليوم، صورتين تظهران مقاتلات باكستانية ترافق طائرة ولي العهد منذ لحظة دخوله أجواء باكستان. يذكر أن الديوان الملكي أعلن في بيان له اليوم أن زيارة الأمير محمد بن سلمان لجمهورية باكستان الإسلامية، تأتي بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وانطلاقاً من حرصه على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إذ سيزور -إضافة إلى باكستان- جمهورية الهند، وجمهورية الصين الشعبية، يلتقي خلالها بقادتها وعدد من المسؤولين فيها لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.



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