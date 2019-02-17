السعودية اليوم / نائب أمير حائل يستقبل مدير إدارة جودة التدريب بمؤسسة التدريب التقني وفريق خبراء الاعتماد الأمريكي ACCET



حائل 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه بالإمارة اليوم, مدير عام الإدارة العامة لجودة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المهندس عبدالرحمن المرواني وفريق خبراء الاعتماد الأمريكي ACCET .

وفي مستهل الاستقبال رحب سموه بأعضاء الفريق في المنطقة, مقدمًا شكره لهم على مايقومون به من أعمال تؤكد تميز شباب الوطن وقدرتهم على نيل أفضل المستويات مقرونة بجودة التدريب.

واطلع الأمير فيصل بن فهد بن مقرن, على عرض المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني, وعرض منظمة الاعتماد الأمريكي قدمه أعضاء الفريق الذين يقومون حاليًا بزيارة للكلية التقنية بحائل للتقييم الميداني ضمن مراحل الاعتماد المقررة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

// انتهى //

17:26ت م

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حائل 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه بالإمارة اليوم, مدير عام الإدارة العامة لجودة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المهندس عبدالرحمن المرواني وفريق خبراء الاعتماد الأمريكي ACCET .وفي مستهل الاستقبال رحب سموه بأعضاء الفريق في المنطقة, مقدمًا شكره لهم على مايقومون به من أعمال تؤكد تميز شباب الوطن وقدرتهم على نيل أفضل المستويات مقرونة بجودة التدريب.واطلع الأمير فيصل بن فهد بن مقرن, على عرض المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني, وعرض منظمة الاعتماد الأمريكي قدمه أعضاء الفريق الذين يقومون حاليًا بزيارة للكلية التقنية بحائل للتقييم الميداني ضمن مراحل الاعتماد المقررة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.// انتهى //17:26ت م0204

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