شكرا لقرائتكم خبر عن وزير مالية باكستان: زيارة ولي العهد توفر فرص عمل لشبابنا والان مع التفاصيل
الخليج 365- رحّب وزير المالية بجمهورية باكستان الإسلامية أسد عمر بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى باكستان، كما رحّب باستثمارات الشركات السعودية في باكستان، وعدّها مؤشراً إيجابياً لباكستان، وستسهم في توفير فرص للعمل للشباب الباكستاني.
وأوضح، في تصريح صحفي، أن من أهم الاستثمارات السعودية في باكستان إنشاء مصفاة للنفط في ميناء "جوادر" المطل على البحر العربي، مؤكداً أن هذه المصفاة ستكون لها نتائج إيجابية على الاقتصاد الباكستاني.
وأضاف أن الشركات السعودية تنوي أيضاً الاستثمار في قطاع البتروكيماويات والتعدين وغيرها من القطاعات، وأن باكستان عازمة على تقديم جميع التسهيلات اللازمة للمستثمرين السعوديين، معرباً عن أمله في أن تقود الزيارة العلاقات بين الرياض وإسلام آباد إلى آفاق جديدة من التعاون.
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