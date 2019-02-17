شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيب باكستاني بزيارة ولي العهد والان نبدء بالتفاصيل

انتشرت فى شوارع باكستان اللافتات المرحبة بزيارة صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، كما تصدر بالتزامن مع الزيارة هاشتاج "ولى العهد فى باكستان"، وكذلك هشتاج "مرحبا الأمير محمد بن سلمان"، وأصبح الأكثر تداولا على "تويتر باكستان"، للترحيب بزيارة ولى العهد. وكان الديوان الملكى قد أعلن مغادرة سمو ولي العهد ، اليوم الأحد لزيارة باكستان ثم الهند والصين .



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